Maximiano costa la Coppa Italia: il Nottingham offriva 12 milioni. Bocciato il portiere della Lazio

Luis Maximiano costa alla Lazio la Coppa Italia. Il portiere viene bocciato dai giornali all’indomani della gara con la Juventus. Secondo un retroscena svelato da Il Messaggero un paio di giorni fa il Nottingham Forest aveva offerto 12 milioni per prenderlo all’ultimo giorno di mercato. Lotito non aveva un sostituto pronto e ha detto no.

IL MESSAGGERO 4,5 – Super parata sul sinistro chirurgico di Kostic in avvio, ma l’incertezza in uscita alta sulla zuccata vincente di Bremer è decisiva. Poco stile ma ottimi riflessi sulla botta di Kean nella ripresa.

CORRIERE DELLO SPORT 5 – La prima vera parata della sua stagione arriva al 15’, quando Kostic lo costringe al tuffo per neutralizzare un bel diagonale. Non è l’unica della sua serata. Ma l’uscita in clamoroso ritardo che spalanca la porta a Bremer è un errore che costa la semifinale di Coppa Italia.