Maximiano Lazio, accelerata nella trattativa per averlo entro domenica

La Lazio vuole chiudere per Maximiano in modo da regalare a Sarri un portiere entro il weekend: le ultime

Lotito accelera per Luis Maximiano. Secondo il Corriere dello Sport ci sarebbero stati altri contatti ieri sera. Il portiere si è avvicinato e ora sembra in arrivo, ma l’accordo non era ancora chiuso.

La società biancoceleste era partita dall’idea di prenderlo in prestito con diritto di riscatto. Il club spagnolo chiede 7 milioni. Ballano soldi e formula. Con Maximiano sarebbero stati già trova- ti gli accordi. Sarri ha dato l’ok, è stato convinto e avrebbe avallato l’operazione: chiedeva Carnesecchi, Vicario o Provedel, ma adesso non c’è altro tempo da perdere, ha raccolto buone in-formazioni sul portoghese e va bene, purché gli venga consegnato subito un portiere.

Si punta a chiudere l’operazione entro due-tre giorni in modo tale da dare a Sarri un portiere entro il weekend e spegnere alcuni malumori che circolano ad Auronzo di Cadore.