Maximiano è già un caso? L’idea di Sarri per far ritrovare sicurezza al portiere

Maximiano è un caso? Il portiere è stato condannato da un errore nei primi minuti di Lazio Bologna, poi ha perso sicurezza

Sono bastati sei minuti per compromettersi il percorso con la Lazio. Maximiano non vede il campo dalla prima giornata contro il Bologna, quando un errore gli ha cambiato la linea del destino e Provedel ha iniziato la sua scalata verso l’apice delle gerarchie.

Come riporta Il Messaggero, il portoghese è guarito dalla borsite all’anca, continua a faticare a Formello, ma non sembra riuscire a superare il trauma di quell’episodio all’esordio mostrandosi sempre un po’ spaesato. Maximiano avrebbe bisogno di ritrovare continuità in un torneo così da maturare una nuova sicurezza e l’idea di Sarri sarebbe quella di mandarlo in prestito in Liga, tenendo Adamonis come secondo. La Lazio non sembra convinta da quest’ultima opzione e spera sempre nel rilancio del portiere nella seconda metà di campionato.