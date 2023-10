Maximiano: «Difficile ricominciare, vengo da un anno complicato»

Luís Maximiano non ha dubbi, ricominciare per lui non è stato facile dopo l’anno decisamente complicato passato con la Lazio

Non è stato facile ricominciare, parola di Luís Maximiano. Intervenuto all’emittente La Voz de Almeria il portiere Almería in prestito dalla Lazio ha raccontato il suo delicato inizio di stagione, con uno sguardo indiretto verso il difficile anno precedente vissuto nella Città Eterna.

ANNO DIFFICILE – «Venivo da un anno complicato, ma sono arrivato qui con molto entusiasmo e eccitazione. Mi ci è voluto un po’ per adattarmi, soprattutto nei primi giorni, perché stavo cercando casa con la mia famiglia e questo ti sbilancia un po’, ma con il duro lavoro tutto si risolve. Mi mancava il ritmo della competizione, ma con il duro lavoro tutto si risolve».

ALLENAMENTO – «Ogni giorno mi alleno allo stesso modo, che ci sia un allenatore o meno, su un campo o su un brutto campo. Sono il mio più grande critico e mi alleno per sentirmi bene e felice. È normale che tutti partano da zero, ma io parto da zero ogni giorno per cercare di dare il massimo in ogni partita e in ogni allenamento».