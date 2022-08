Maximiano delude, sarà Provedel il titolare della Lazio? L’indiscrezione

Esordio da dimenticare per Luis Maximiano con la Lazio: l’errore potrebbe costare il posto al portoghese

La stagione 2022-23 della Lazio era iniziata malissimo, con l’espulsione di Luis Maximiano dopo soli sei minuti: goffa, l’azione che ha portato il portiere portoghese a raccogliere il pallone fuori dall’area di rigore, con l’arbitro Massimi che inizialmente non si era accorto dell’infrazione ma che, richiamato al monitor, non ha potuto far altro che estrarre il cartellino rosso avendo valutato la presa come interruzione di chiara occasione da gol.

Incredulo il portiere, increduli i tifosi sugli spalti. Sarri nel post partita ha provato a gettare acqua sul fuoco e spegnere sul nascere eventuali polemiche. Il dubbio portiere sicuramente sabato a Torino non ci sarà, visto che Maximiano sarà squalificato, ma la sensazione è che Provedel sarà il padrone della porta della Lazio almeno in queste prime settimane di stagione.