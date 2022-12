Luis Maximiano potrebbe avere una chance nel test di oggi contro l’Hatayspor. Ma tiene banco anche il suo futuro.

Infatti, come sottolineato dal Corriere dello Sport, In questo ultimo periodo sono state diverse le voci che lo vedevano già lontano da Roma, con l’Espanyol che ci starebbe facendo più di un pensiero. Ma i biancocelesti non avrebbero alcuna intenzione di cederlo già a gennaio. Il lusitano avrà ancora un’occasione.