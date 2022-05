Maxime Lopez Lazio, si inserisce anche la Roma: derby per il regista

Calciomercato Lazio: per Maxime Lopez è pronto a infiammarsi il derby di mercato. Il francese piace anche alla Roma

Tra gli obiettivi di mercato della Lazio per il ruolo di regista, che andrà coperto dopo che Leiva andrà via in scadenza, c’è anche Maxime Lopez. Il classe ’97 del Sassuolo piace molto ai biancocelesti che devono però registrare l’interesse di un altro club di Serie A.

Come riportato da Calciomercato.com, infatti, sul centrocampista si sarebbe fiondata anche la Roma pronta a incendiare un improvviso derby di mercato. I giallorossi avrebbero addirittura già sorpassato la Lazio, con lo stesso Maxime Lopez che sui social ha lanciato un indizio: una storia con l’emoticon di un lupo e delle mani alzate.