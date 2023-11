Maxi Lopez: «Fui molto vicino alla Lazio. Vi racconto il mio incontro con Lotito». Le parole dell’ex giocatore

Nell’inverno del 2010 Maxi Lopez, allora in forze al Gremio, fu vicinissimo alla Lazio dopo un incontro con Lotito. A fare chiarezza su quanto successo ci ha pensato proprio l’argentino intervenuto su Twitch IFS TV. Ecco cosa ha raccontato.

PAROLE– «Il primo gol con il Catania l’ho fatto all’Olimpico e feci il gesto alla Riquelme con il Topo Gigio al Presidente Lotito. L’ho fatto perché mentre ero in vacanza a Roma con la mia famiglia venne a prendermi una persona che mi disse che saremmo dovuti andare a parlare con il Presidente Lotito. Ricordo che quando sono arrivato ho aspettato due ore perché lui stava litigando per il caso Pandev-Ledesma. Una cattiveria incredibile tanto che pensai “ma io devo parlare con questo?”. Appena staccato il telefono mi ha sorriso e mi ha abbracciato ed ho pensato ‘Che talento ».

INCONTRO CON LOTITO– «Parlo con lui che alla fine mi dice ”guarda che quando io do la mano per me è come un contratto”. Gli dissi che doveva aspettarmi perché dovevo tornare in Brasile per avvertire il Gremio che non sarei rimasto. Sono andato in Brasile e mi sono beccato una causa della Fifa e quando torno a Roma lui era sparito e non rispondeva al telefono. Venni a sapere poi che si era messo d’accordo con Pietro Lo Monaco perché il Catania cercava un’attaccante ed io sarei dovuto andare a giocare in Sicilia e visto che avevo voglia di giocare accettai ».