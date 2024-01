Mauro sta con Mourinho: «Per quel rigore non cadeva neanche un canarino»

Mauro, l’ex calciatore analizza le parole di Mourinho riguardo il calcio di rigore assegnato alla Lazio realizzato da Zaccagni

Ai microfoni di Mediaset alla fine del derby Lazio-Roma, Massimo Mauro analizzando le parole di Mourinho e il rigore rilascia queste parole

LE PAROLE – «Rigore deciso dal Var per un intervento in cui non cadeva neanche un canarino. E’ inaccettabile che in area di rigore venga fischiato questo fallo, non puoi perdere una partita per questo»