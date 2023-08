Mazza sicuro: «Vi spiego perchè la Lazio ha perso le prime due gare di campionato»

Mauro Mazza ha analizzato le due sconfitte della Lazio nell’avvio di campionato contro Lecce e Genoa: le sue dichiarazioni

Intervenuto a Radiosei, Mauro Mazza ha parlato così della Lazio di Sarri:

MERCATO – La metafora della Ferrari che fa spesso Lotito, la dovrebbe evitare perché non funziona. Spero che trovi qualcos’altro. Per quanto riguarda le prime due sconfitte, dobbiamo dare delle responsabilità: il mercato iniziato molto tardi nonostante il fatto che le richieste dell’allenatore siano state fin da subito chiarissime. Poi Sarri: possibile che sapendo dei ritardi evidenti fin da subito, non sia riuscito a mettere in campo 11 giocatori atleticamente in grado di far una figura migliore di quella che abbiamo visto?

TEMPO – Purtroppo alla Lazio servirebbe tempo per amalgamare i giocatori, ma di tempo non ce n’è e il rischio di essere a zero punti dopo quattro gare è molto alto e sarebbe davvero un problema perché aumenterebbe la pressione dell’ambiente e potrebbero andare in ‘depressione’ i giocatori. Con sei punti in cascina accumulati nelle prime due partite, anche il sorteggio di oggi lo avremmo affrontato con più leggerezza.

LAZIO-GENOA – Nella partita contro il Genoa, il migliore dei nostri è stato Luis Alberto che ha rinnovato il contratto. Non vorrei che anche il tardivo rinnovo di altri giocatori possa pesare sul rendimento

GUENDOUZI – Tra tutti i giocatori arrivati, quello che mi intriga di più per caratteristiche è proprio Guendouzi. Penso comunque che Immobile rimanga fondamentale per questa squadra e mi sembra non sia ancora in forma nonostante Sarri lo tuteli non avendogli risparmiato nemmeno un minuto delle prime due partite giocate. Ma ci aspettiamo che il Capitano possa dare di più a se stesso e alla squadra. Vedremo se Castellanos sarà in grado di dargli ogni tanto un po’ di respiro”.