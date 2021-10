PSG, Icardi ancora scosso: non si siederà in panchina in Champions

Icardi non andrà in panchina. Secondo L’Equipe, sarebbe troppo scosso anche solo per andare in panchina dopo i problemi con Wanda Nara

Stando a quanto riportato da L’Equipe, Mauro Icardi – pur essendo convocato per la gara di Champions League del PSG – non siederà neanche in panchina. L’attaccante argentino, secondo quanto riportato dal quotidiano francese, avrebbe comunicato alla società di essere troppo scosso per prendere parte della partita. Pochettino aveva annunciato che Icardi ci sarebbe stato, ma il dietrofont del giocatore è dell’ultim’ora.

Icardi è appena tornato a Parigi dopo essere stato a Milano per provare a risolvere i problemi con la moglie Wanda Nara, anche se ormai la loro relazione sembra destinata al divorzio