Giordano: «I tre punti col Venezia sono obbligatori anche in ottica Derby»

Bruno Giordano ha analizzato la sfida di lunedì della Lazio contro il Venezia: gara fondamentale anche per il derby del 20 marzo

Bruno Giordano, intervenuto a Radiosei, ha parlato in questi termini della gara tra Lazio e Venezia:

«Senza battere il Venezia, il derby varrebbe solo per i tifosi e non per la classifica. Il pericolo è sempre dietro l’angolo, sulla carta la Lazio dovrebbe vincerne tante di partite viste la qualità di alcune squadre, ma le cose sono diverse nel girone di ritorno. Mai pensare che si possano vincere le partite negli spogliatoi. La Lazio ha annichilito il Cagliari perché è scesa in campo con un tipo di aggressività diverso dal solito ed è quella la chiave per affrontare squadre più deboli, ma motivate. Diffidati? Sceglierei Felipe Anderson con una staffetta Zaccagni – Pedro. Dietro farei giocare Luiz Felipe, al massimo ci sarebbe Patric. Penso sempre alla gara più vicina. Vincere col Venezia è semplicemente fondamentale, abbiamo poco margine d’errore».