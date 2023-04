Mauro: «E’ chiaro che la Juventus abbia un problema con il sistema calcio»

Mauro, l’ex calciatore commenta la partita di ieri della Juve contro la Lazio soffermandosi sul gol di Milinkovic

Ai microfoni di Mediaset ha parlato Massimo Mauro, il quale ha analizzato il match di ieri sera tra Lazio e Juventus soffermandosi sul gol di Milinkovic, che ha scatenato polemiche per un contrasto del serbo contro Alex Sandro.

PAROLE – 5 minuti dopo l’ingiustizia del gol di Milinkovic la Juve sembrava un’altra squadra. Come si fa a dire che questa non è una spinta chiara? Dopo aver visto queste immagini al Var perché non annulla? Anche perché mi sembra chiaro che la Juventus abbia un problema col sistema calcio..

CHIUSURA CURVE – Se mi consentite: vengono perdonate le curve di Lazio e Roma e invece quella della Juventus viene punita. Io non capisco perché: sono d’accordo con l’indulgenza verso le curve di Roma e Lazio, ma perché si punisce la Juventus che in due ore ha trovato i colpevoli dei cori razzisti?