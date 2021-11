Pedro il salva Sarri: lo spagnolo falso nove contro la Juventus

Pedro è la prima scelta di Sarri per la sostituzione di Immobile nella gara contro la Juventus: lo spagnolo è un pupillo del tecnico

Maurizio Sarri punta su Pedro. L’esterno spagnolo, arrivato a Formello dalla Roma in estate e vero e proprio pupillo di Sarri, è il candidato numero per la sostituzione dell’infortunato Ciro Immobile nella gara di sabato contro la Juventus.

L’ex Chelsea, come ricorda il Messaggero, è stato protagonista in questo inizio di stagione con quattro goal e tre assist tra campionato ed Europa League. Il tecnico toscano si aspetta la quarta rete in quattro partite nella gara contro i bianconeri.