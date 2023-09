Sarri carica la Lazio: messaggio alla squadra in vista della Juve

Maurizio Sarri ha voluto caricare la sua Lazio in questi giorni a Formello: con la Juve serve l’atteggiamento di Napoli

Come riportato dal Corriere dello Sport, Maurizio Sarri ha voluto caricare la Lazio in vista della sfida di sabato pomeriggio sul campo della Juve. Il tecnico ha apprezzato l’atteggiamento della squadra a Napoli e conta di vederlo replicato nei prossimi impegni, in primis quello contro i bianconeri di Allegri. Questo il messaggio del Comandante:

«L’atteggiamento di Napoli è l’atteggiamento giusto»