Sarri e il feeling con la decima giornata di campionato: il dato

Sarri può aggrapparsi anche alla cabala per cercare di uscire dal momento negativo: particolare feeling con la decima giornata di campionato

Il momento della Lazio è delicato e all’orizzonte c’è la gara di domani sera all’Olimpico contro la Fiorentina, la gara numero dieci del campionato. Maurizio Sarri, che in ritiro a Formello le sta provando tutte per riuscire ad invertire il trend negativo, può affidarsi anche alla cabala.

Come riporta il Corriere dello Sport infatti, Sarri ad Empoli visse una situazione simile a quella attuale in biancoceleste. Per cogliere la prima vittoria in quel campionato servirono 4 pareggi e 5 sconfitte. Alla decima giornata arrivò il 3-0 in trasferta contro la Virtus Lanciano. Vittoria dopo la quale arrivarono9 successi, 3 pareggi e una sola sconfitta nelle successive 13 sfide. Stesso discorso una volta giunto in Serie A sempre con l’Empoli. Sarri fece più o meno lo stesso percorso: nelle prime dieci partite perse 5 volte, ne pareggiò 4 e vinse in una sola occasione. La svolta arrivò in questo caso solo all’undicesima giornata di campionato proprio contro la Lazio battuta 2-1 al Castellani. Successivamente arrivarono 3 vittorie e 5 pareggi.