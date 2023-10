Sarri a Sky: «Potrei smettere di allenare, ecco perchè. Sulla Champions...»

Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, ha parlato prima della gara di questa sera contro il Celtic in Champions League: le sue dichiarazioni

Intervenuto a Sky prima di Celtic-Lazio, Maurizio Sarri ha dichiarato:

«Se il calendario continuerà a essere così smetterò di allenare, è un calcio che non mi diverte. Mi sveglio la mattina e non guardo più con chi giochiamo dopo 60 ore, è un delirio che non mi appartiene. In questo periodo facciamo diversi cambi di partita in partita, ma non ho deciso chi giocherà domani Mi aspetto di fare risultato perché in questo momento ne abbiamo bisogno per la classifica. Partita difficile, il Celtic viene da una partita persa in maniera discutibile e quindi bisognerà essere attenti nell’approccio. Champions League? Ce la siamo guadagnata. Vediamo di essere competitivi almeno nel girone fino alla fine. Il problema sono sia i gol fatti che subiti. I numeri delle nostre partite sono spesso in equilibrio, non possiamo gettare la croce solo sul reparto offensivo».