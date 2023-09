Sarri a Sky: «Siamo in crescita, ecco cosa non mi ha soddisfatto»

Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, ha parlato nell’immediato post-partita della gara pareggiata con l’Atletico Madrid

Ospite a Sky dopo Lazio-Atletico Madrid, Maurizio ha così commentato il pareggio:

«La soluzione ce la siamo cercata. Essere sotto a fine primo tempo con l’espressione di gioco delle due squadre non era giusto. C’era il rischio di essere vittime della sfortuna. La squadra è stata premiata giustamente perché il risultato era ingiusto. Un punto importante contro la favorita nel girone. Ci danno tutti come squadra in difficoltà ma abbiamo giocato con Napoli, Juve e Atletico e abbiamo fatto una vittoria, un pareggio e una sconfitta. Ce la siamo giocata alla pari. Il rammarico sono le prime due gare che ci hanno complicato le cose. Sono insoddisfatto delle prime due che ci hanno messo in una situazione difficile. Abbiamo fatto una buona partita contro una squadra forte nel palleggio e nelle ripartenze. Potevamo andare in difficoltà. Non abbiamo subito contropiedi nel primo tempo, solo nella ripresa per via del risultato. I numeri della partita sono a nostro favore. Qualche giocatore deve ancora crescere. Al livello di collettivo possiamo creare molto di più».