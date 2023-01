Sarri: «Il problema mentale di questa squadra è inspiegabile, sul Mondiale in Qatar…»

Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, ha analizzato nell’immediato post-partita la sconfitta contro il Lecce: le sue parole

Intervistato da Sky, Maurizio Sarri ha parlato così dopo la sconfitta della sua Lazio contro il Lecce:

GARA – «Le spiegazioni sono difficili da trovare, in caso contrario si sarebbero risolte in questo anno in mezzo. La squadra ha avuto mezzora di grande livello, 3-4 occasioni da gol create e nessuna concessa. Già sul finire del primo tempo c’era qualche avvisaglia, nella ripresa abbiamo perso 4-5 palle gol dandogli il là. Finire così è difficilmente spiegabile. Milinkovic? Non lo volevo più cambiare, dopo il pareggio non lo volevo più cambiare. Abbiamo fatto un errore di comunicazione, siamo andati in confusione mentale anche noi come la squadra».

PROBLEMA MENTALE – «Se il Lecce fa una buona partita e noi perdiamo significa che siamo inferiori a quello che crediamo. Loro hanno alzato i ritmi ma lo hanno fatto perchè noi glielo abbiamo concesso. Quando ci hanno visto così ci hanno azzannato. Quando ti scontri con questo problema mentale è complicato, devi lavorare su 25 teste. C’è qualcosa che si accende e si spegne. Quest’anno lo abbiamo fortemente limitato ma oggi è riemerso in maniera inspiegabile»

MONDIALE – «La pausa l’ho vissuta come una grandissima rottura di…Inconcepibile. Mi dispiace anche doverne parlare. Io sono un fautore del boxing day, dovremmo giocare il 26, il primo e il 6. Il Mondiale è stata veramente una bestemmia. Il calcio mondiale indietro non ha ricevuto nulla».