Tutta l’amarezza di Sarri: «La Lazio non è una grande squadra». E critica il calendario

Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, ha riconosciuto amareggiato come la sua squadra non sia ancora grande. E critica il calendario

Dopo Milan-Lazio, Maurizio Sarri ha analizzato in questi termini momento e calendario della sua squadra:

«Queste sconfitte mi fanno pensare che noi non siamo una grande squadra. Non possiamo considerarci così, non l’eravamo nemmeno l’anno scorso. Quando giochiamo contro queste squadre perdiamo per la cilindrata, Leao ha dato due sgasate e l’ha decisa. Ma oggi abbiamo giocato con più personalità rispetto all’anno scorso. Noi nel primo tempo abbiamo fatto meglio, ci sono state minimo una decina di situazioni in cui siamo entrati negli spazi in superiorità. Non abbiamo mai fatto di meglio che tirare dal limite, con ciofeche che non hanno impensierito Maignan. Da dieci occasioni potenziali non abbiamo tirato fuori nulla. Poi contro il Milan puoi soffire per 10-15 minuti. Non mi è dispiaciuta nemmeno la reazione. Prima del 2-0 un miracolo di Florenzi su Isaksen ci ha levato il pareggio. Il risultato è lo stesso, ma la prova è diversa rispetto a quella qui dell’anno scorso. La Lazio è vittima di un cocktail micidiale, le prime due partite le abbiamo perse contro squadre alla portata, ma in tutti gli anni che ho fatto la Serie A tre trasferte così di fila contro Napoli, Juve e Milan non le ho mai viste fare a nessuno. Tutto ciò ci ha messo in queste condizioni. La classifica non è da guardare ora, dobbiamo tirarci fuori, ma ciò prevede mesi di partite. Non qualche partita».