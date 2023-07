Mourinho, Sarri a sorpresa: «Quella volta mi ha dimostrato di essere uomo»

Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, ha speso bellissime parole per José Mourinho, allenatore della Roma: le sue dichiarazioni

Nel corso dell’intervista ad Alfredo Pedullà su Sportitalia, Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, ha parlato così della rivalità con José Mourinho:

«C’è, ma io personalmente non la sento Mourinho è una persona intelligente . In un Chelsea- Manchester United è successo un qualcosa di cui lui poteva approfittare e non l’ha fatto quindi io ho molto rispetto per lui. Si è dimostrato un uomo».