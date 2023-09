Sarri a Mediaset: «Abbiamo battuto la sfortuna, su Pellegrini...»

Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, ha analizzato il pareggio ottenuto contro l’Atletico Madrid: le sue dichiarazioni

Intervenuto a Mediaset, Maurizio Sarri ha commentato così il pareggio tra Lazio e Atletico Madrid:

«Meritavamo il gol molto prima. In questo momento le cose non ci girano bene, non ci siamo arresi alla convinzione di essee sfortunati. Tutti ci dicono che siamo in difficoltà, ma noi nelle ultime tre abbiamo affrontato Napoli, Juve e Atletico Madrid, vincendone una, perdendone un’altra e pareggiando questa. Ce la siamo giocata alla pari. Ci dà fiducia la prestazione, se c’era una squadra che meritava la vittoria eravamo noi. Per quello che abbiamo prodotto, forse davanti potevamo fare qualcosa in più. Per un anno e mezzo abbiamo lottato con la problematica psicologica, quest’anno abbiamo fatto fatica nelle prime due, ora siamo cresciuti, anche a livello di gioco e rendimento stiamo rendendo meglio. Pellegrini? Sta facendo risonanza in questo momento, dalle prime immagini viste c’è la speranza che il problema al ginocchio non sia gravissimo».