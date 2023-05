Sarri a LSC: «Champions? Gli obiettivi vanno centrati»

Maurizio Sarri ha parlato ai canali ufficiali biancocelesti dopo la vittoria in trasferta contro l’Udinese: le sue dichiarazioni

Intervenuto a Lazio Style Channel, Maurizio Sarri ha analizzato così la vittoria della Lazio sull’Udinese:

«Abbiamo fatto una buona partita anche nel primo tempo, la squadra era bella applicata, con spirito di sacrificio da parte di tutti. Abbiamo avuto 2-3 occasioni già nella prima frazione, mentre nella prima mezz’ora del secondo tempo abbiamo avuti 5-6 palle gol. Molte squadre di alta classifica su questo campo hanno perso con punteggi roboanti come 3-1 e 4-1. Bisogna chiudere il discorso Champions con la Cremonese per questo domani mattina alle 11 ci alleniamo. Andarci vicino non conta nulla, gli obiettivi vanno centrati. Polemiche di Marino? Tirino fuori le immagini, perché l’arbitro manco l’ho visto a fine primo tempo. Non so a quali membri dello staff si riferisce. Rigore? Se devo essere di parte dico che andava dato anche il cartellino rosso visto che era una chiara occasione da rete. Il momento di calo è stato casuale, ma è avvenuto quando abbiamo avuto le 3 partite in 7 giorni. Probabilmente c’è stata anche una flessione mentale dovuta al fatto che il traguardo sembrava raggiunto. La partita di domenica è delicata visto che giochiamo contro una squadra che non ha più nulla da chiedere al campionato. L’auspicio naturalmente è quello di festeggiare davanti ai nostri tifosi».