Lazio Genoa, l’analisi di Sarri a Lazio Style Channel

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, ha analizzato la sconfitta contro il Genoa ai canali ufficiali del club biancoceleste

Intervenuto a Lazio Style Channel, Maurizio Sarri ha parlato così dopo Lazio-Genoa:

Dal punto di vista mentale ho visto dei passi mentali, abbiamo sbagliato l’approccio per timore e nervosismo a causa di Lecce. Poi la partita è stata di voglia e volontà c’è mancato un pizzico di qualità da quei giocatori che di solito nei momenti decisivi ce la risolvono. C’è da prendere quello che c’è di positivo, valutare quello che abbiamo fatto e che probabilmente non basta, ma può essere una base. La squadra ha lottato fino al 97′ per rimetterla a posto, a volte con più qualità, altre volte meno. Il Genoa ha giocato 18′, poi ha fatto una barricata da anni ’70. Il secondo tiro lo abbiamo prso al 91′, quindi diventa difficile dare qualità all’azione, se non saltando l’uomo. Abbiamo provato con due punte nel finale, ma forse non rientra nelle nostre corde. Se vogliamo crescere, dobbiamo arrivare ad avere la convinzione di giocare tutte le partite nello stesso modo, nel nostro campionato sono tutte difficili, alcune cambiano nel mentre. Dobbiamo giocare da adulti e avere lo stesso motivazione, di timore e non di paura in tutte le situazioni