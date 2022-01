Sarri: «Il Covid complica le cose, del mercato non mi interessa»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Sarri ha parlato nel pre partita di Salernitana-Lazio. Queste le parole dell’allenatore dei biancocelesti, rilasciate ai microfoni di Dazn.

«Purtroppo il Covid è una difficoltà di tutti, è una difficoltà oggettiva. Il calcio al tempo del Covid non è il massimo. Rischi di preparare allenamenti e partite che poi vengono totalmente stravolti. Mercato? Non voglio pensare al mercato ma alla partita. Del mercato non mi interessa».