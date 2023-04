Sarri a DAZN: «Juve di livello, Lotito non deve dirci nulla»

Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, ha parlato nell’immediato pre-partita della gara contro la Juventus: le sue dichiarazioni

Ospite a DAZN nel pre-partita di Lazio-Juventus, Maurizio Sarri ha dichiarato:

«Affrontiamo una squadra che ha avuto una brutta partenza ma poi ha fatto un percorso di altissimo livello. Squadra forte he ha caratteristiche che di solito soffriamo. È difficile. Dobbiamo fare la nostra partita con convinzione e determinazione. Non dobbiamo allentare i ritmi perché loro non ci verranno a prendere altissimi. Dobbiamo fare una partita seria. Assenza Allegri? Mi dispiace sempre, io lo vedo sempre volentieri. In quella partita non fu tanto lo 0-0 ma i tiri che furono 0. Il presidente viene quasi sempre, non è una novità. Non deve dire niente alla squadra perché mi sembra molto chiaro».