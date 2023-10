Sarri a DAZN: «Ecco perchè ho scelto Castellanos centravanti. Su Guendouzi...»

Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, ha parlato nell’immediato pre-partita della gara contro l’Atalanta: le dichiarazioni

Intervenuto a DAZN prima di Lazio-Atalanta, Maurizio Sarri ha dichiarato:

«Felipe Anderson o Castellanos centravanti? Non ho avuto grandi dubbi, in questo momento Castellanos non si merita bocciature. Guendouzi è un ragazzo che nonostante sia molto giovane ha delle esperienze importanti, Arsenal e Marsiglia. Pronto anche per situazioni diverse come la nostra».