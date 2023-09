Sarri a DAZN: «Quando si perde il luogo comune è la condizione, su Kamada dico questo»

Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, ha parlato nell’immediato pre-partita della gara contro il Napoli: le dichiarazioni

Intervenuto a DAZN prima di Napoli-Lazio, Maurizio Sarri ha dichiarato:

A Firenze si dice o il pane o la sassata… Giochiamo contro una squadra fortissima, siamo partiti malissimo e dobbiamo fare punti. Il Napoli è la squadra più forte d’Italia e sarà difficilissimo. Il luogo comune in Italia è che quando si perde si critica la condizione fisica ma abbiamo corso più di tutti. Questi sono i dati. Ci siamo spenti dopo un ottimo raduno. Kamada è importante ma è arrivato in ritardo e va aspettato perchè è arrivato in ritardo. Ritrovare il Napoli da Campione d’Italia mi fa felice, poi c’è qualcosa che non mi hanno mai perdonato ma sono contento per loro