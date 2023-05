Sarri a DAZN: «Vedrei bene Radu come dirigente, sul secondo posto dico questo»

Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, ha parlato nell’immediato post-partita della gara vinta contro la Cremonese

Ai microfoni di DAZN al termine di Lazio-Cremonese, Maurizio Sarri ha dichiarato:

«Radu? Mi sarebbe piaciuto allenarlo qualche anno fa, purtroppo l’ho fatto nel finale della carriera sua. Lo apprezzo come giocatore e persona, è una persona di una lealtà e fedeltà unica. Ruolo? Lui caratterialmente è un ragazzo straordinario forse troppo per fare l’allenatore, lo vedrei bene all’interno di una dirigenza o in uno spazio tra dirigenza e squadra perché ha questi buoni rapporti. Abbiamo fatto una partita folle, un primo tempo sotto controllo, e poi siamo riusciti a portare gli avversari in partita da soli. Ci tenevamo molto e volevamo una vittoria in casa e l’abbiamo fatto. Merito mio? Saremo diventati grandi ma non adulti, la partita di oggi lo dimostra, non abbiamo le giuste reazioni mentali per diventare una grande squadra, i passi da fare sono ancora tanti, ma abbiamo margini di miglioramento. Sto pensando ad Empoli ora, sarebbe una soddisfazione straordinaria arrivare secondi».