Sarri declassa il Derby: «Proveremo a vincere ma è solo una partita»

Maurizio Sarri, pur riconoscendo l’importanza del Derby, è convinto che l’andamento stagionale sia più importante della singola gara

Intervenuto in conferenza stampa nel post-partita della gara vinta contro il Venezia, Maurizio Sarri ha parlato in questi termini del derby in programma domenica:

«Secondo me entrambe le tifoserie danno troppa importanza a questa partita. Capisco tutto, ma la priorità rimane far bene una stagione, non una singola partita. Ovviamente faremo di tutto però per vincerlo».