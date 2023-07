Sarri ironico sul calendario : «Ci mancava solo il Real Madrid»

Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, ha commentato il calendario dei biancocelesti, sorteggiato ieri: le sue dichiarazioni

Intervistato da Alfredo Pedullà per Sportitalia, Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, ha analizzato così il calendario dei biancocelesti:

«Menomale che siamo arrivati secondi. Se fossimo arrivati ottavi ci facevano giocare in deroga a Madrid contro il Real. Il calendario è pesantissimo per quanto ci riguarda, ancora ho dato un’occhiata solo superficiale. Pesante perché nelle prime sette/otto partite affrontiamo quattro grandi squadre. Anche noi siamo una grande squadre quindi meglio prima che dopo? Non lo so, noi siamo arrivati secondi perché abbiamo fatto bene, però non possiamo neanche negare che siamo andati sull’onda di squadre che hanno fatto meno di quello che potevano fare».