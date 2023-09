Sarri pentito di essere rimasto alla Lazio? Il tecnico voleva quei tre dal mercato

Maurizio Sarri sta vivendo uno dei momenti più difficili alla guida della Lazio: tecnico pentito di non aver lasciato in estate?

Come riporta Il Messaggero, Maurizio Sarri non lo ammetterà mai ma forse comincia a pentirsi di essere rimasto alla guida della Lazio dopo il secondo posto della scorsa stagione e un mercato che non ha rispettato le sue richieste e aspettative.

Il tecnico toscano infatti aveva fatto tre nomi precisi a Lotito per fare l’immediato salto di qualità: Ricci, Berardi e Zielinski. Non è arrivato nessuno dei tre e tra ritardi e attriti col patron la situazione è presto degenerata. Al Comandante il compito di compiere l’ennesimo miracolo.