Lazio, Sarri allo spogliatoio: «Siete ancora con con me?» La risposta dei senatori

Maurizio Sarri ha voluto interrogare la squadra ieri a Formello per capire se tutti remino ancora dalla sua parte: la risposta dei senatori

Come riferisce Il Messaggero, ieri a Formello è andato in scena uno schietto confronto fra Sarri e la sua Lazio.

Il tecnico ha voluto capire se tutti stessero ancora remando nella stessa direzione per il medesimo obiettivo. I mugugni di Milinkovic e lo sfogo di Immobile alla sostitu- zione col Sassuolo potevano esse- re un campanello d’allarme, ma i senatori hanno risposto pubblica- mente e in privato: «Uniti per la Champions».