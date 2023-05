Sarri: «Irrati? Una cosa mi ha disturbato»

Maurizio Sarri ha commentato la direzione di gara di Irrati ieri sera in Lazio-Sassuolo: un aspetto ha disturbato il tecnico

Durante la conferenza stampa post-partita di Lazio-Monza, Maurizio Sarri ha parlato così dell’arbitraggio di Irrati:

«Per me è una decisione che dal campo non ero in grado assolutamente di capire, perché è andato la seconda volta al Var. Però non andare a un check su un fallo di mano che c’è stato, mi ha disturbato».

