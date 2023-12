Lazio, un giocatore sorprende Sarri: «Non pensavo potesse fare così bene»

Maurizio Sarri, nella conferenza stampa post Lazio-Inter, ha elogiato la prestazione di Mario Gila: il tecnico sorpreso dallo spagnolo

Intervenuto in conferenza stampa dopo Lazio-Inter, Maurizio Sarri ha parlato così di Mario Gila:

«L’ho visto abbastanza bene, ha retto bene anche a una serie di gare ravvicinate. E’ un giocatore molto veloce e aggressivo e consente recuperi di ottimo livello. In qualche lettura può migliorare, spesso si lascia trasportare dall’istinto. Sinceramente non pensavo che con tutti gli infortuni dei difensori Mario potesse fare così bene in fretta».