Sarri e l’equilibrio raggiunto: il tecnico ha finalmente trovato la quadra

Sarri ha trovato un nuovo equilibrio nelle ultime uscite: il recupero di Luis Alberto e l’esplosione di Cataldi le chiavi della riscossa

Maurizio Sarri ha finalmente trovato il giusto equilibrio per la sua Lazio. Come riporta la Gazzetta dello Sport in un interessante approfondimento, il tecnico toscano dopo il tonfo di Verona ha apportato delle importanti correzioni che hanno dato più stabilità alla squadra.

Le chiavi della riscossa sono state sostanzialmente due. Il recupero di Luis Alberto, entrato oggi più in sintonia con le richieste di Sarri, e l’esplosione di Cataldi come regista davanti alla difesa. L’italiano riesce ad interpretare a velocità superiori i dettami del tecnico toscano permettendo non solo una maggiore fluidità della manovra ma anche un maggiore equilibrio a campo aperto essendo molto intelligente nell’intercettare le linee di passaggio. La Lazio ha inoltre abbassato leggermente il baricentro per dare a Immobile più campo da sfruttare in ripartenza e per dare meno campo da coprire ai centrali di difesa, notoriamente non velocissimi. Sarri ha adattato i suoi saldi principi alle caratteristiche del suo gruppo: i risultati testimoniano come l’idea sia stata certamente azzeccata.