Sarri a sorpresa: «Tra pochi anni smetto ma mi sarebbe piaciuto allenare quella squadra»

Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, si è lasciato andare ad una confessione sul proprio futuro: ecco cosa ha detto

Durante la conferenza stampa di ieri alla vigilia di Atletico Madrid-Lazio, Maurizio Sarri ha dichiarato:

«Atletico? Ambiente che mi piace molto, dovessi scegliere una squadra da allenare sceglierei l’Atletico. Non per togliere il posto a Simeone, anche perché tra poco smetto. Se mi avessero chiesto qualche anno fa su quale panchina europea, e non italiana, sarei voluto andare avrei detto l’Atletico Madrid».