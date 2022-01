Costanzo rivela: «Dicono che più di un calciatore si è finto positivo…»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Maurizio Costanzo ha fatto una forte rivelazione sui casi Covid in Serie A: le parole del noto conduttore televisivo

Maurizio Costanzo, sulle pagine del Corriere dello Sport, ha fatto una forte rivelazione riguardante i tanti casi Covid in Serie A.

GIOCATORI POSITIVI – «Qualcuno mi racconta, ma non ci voglio credere, che più di un giocatore, non in buona stagione, si sia finto positivo con i tamponi e in questo modo, anziché andare in campo, è andato in quarantena e si è messo da una parte».