Mauri sulla Lazio: «La squadra non si diverte più come prima, e vedo dei grandi malumori tra i giocatori»

Mauri, l’ex calciatore biancoceleste esamina la situazione della Lazio alla luce della sconfitta di ieri con il Milan

Intervenuto ai microfoni di TvPlay alla luce della sconfitta della Lazio con il Milan, Mauri analizza cosi la situazione dei biancocelesti. Le sue parole

PAROLE – Vedo malumori, perché non vedo più i giocatori della Lazio divertirsi. Anche l’anno scorso ci sono stati vari malumori tra Sarri e Lotito, ma i risultati isolavo la squadra. La forza dell’anno scorso sono stati gli esterni d’attacco e Milinkovic-Savic. La squadra è la stessa, non credo che solo Milinkovic faccia tutta questa differenza, seppur sia un giocatore importante con caratteristiche uniche. Credo che stia venendo un po’ meno gli spunti e la superiorità numerica che davano gli attaccanti esterni, a Ciro arrivano meno palle pulite: non c’è solo un problema per l’età di Ciro. Non c’è un problema di uomini: Guendouzi, anche se con caratteristiche diverse, ha sostituito degnamente Milinkovic, poi ci sono Kamada ed Isaksen in più. Credo che la Lazio di quest’anno sia migliore rispetto a quella dell’anno scorso, anche se mancano gli inserimenti dei centrocampisti (soprattutto Milinkovic

DIFFERENZA CON L’INTER – L’Inzaghi dell’Inter ha più esperienza rispetto a quello visto alla Lazio: ogni anno è sempre migliorato, si mette sempre in discussione. All’Inter, ovviamente, ha più scelta ed è diventato bravo a ruotare i giocatori, anche se le partite più importanti gioca sempre con gli stessi. L’Inter, a differenza della Lazio, si diverte in campo. Lautaro rincorre gli avversari, tutti si danno una mano