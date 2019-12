Mauri: «Quella in Europa non è una classifica da Lazio…»

Stefano Mauri, ex Lazio, ha detto la sua circa il momento che sta vivendo la squadra di Inzaghi e non solo…

L’ex Capitano della Lazio, Stefano Mauri, ha detto la sua sulle frequenze di Radiosei: «La Lazio deve essere brava a pensare a se stessa come ha fatto in campionato e non pensare alle gare degli altri. Inzaghi farà le scelte giuste ma domani sera resta un’opportunità per chi dovrebbe mettersi in mostra e dimostrare di essere potenziali titolari da utilizzare anche in campionato, magari a gara in corso. Quello che resta è che la classifica in Europa League non è una graduatoria da Lazio. I biancocelesti hanno avuto tanti problemi così come la fortuna non ti ha aiutato in alcuni frangenti. Se sia un bene uscire dalla coppa? Non so quanto sia utile nella corsa Champions, se non giochi mai perdi il ritmo partita e non sei utile alla causa».

«Conseguenze sul mercato senza coppa? Non credo. Immagino che la Lazio avrebbe puntato a sfoltire la rosa piuttosto che a nuove entrate. Kyine della Salernitana? Non credo possa venire a Roma a gennaio, nel 2020 così come nell’estate scorsa si è puntato su Jony e si pensa possa migliorare sulla fase difensiva. Credo si aspetti giugno 2020 anche perché Lulic è in scadenza, sapremo la reale affidabilità di Lukaku ma soprattutto se la Lazio centrasse la Champions si aprirebbero altri scenari».



