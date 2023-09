Zaccagni torna carico dalla Nazionale. E spunta un divertente aneddoto

Mattia Zaccagni è tornato rinfrancato a Formello dall’avventura in Nazionale: spunta un divertente aneddoto con Sarri

Come riporta Il Messaggero, Mattia Zaccagni è tornato carico a Formello dopo l’esperienza in Nazionale e l’ottima prova contro l’Ucraina con tanto di assist per il primo gol di Frattesi.

Sull’esterno della Lazio spunta un divertente retroscena: Sarri, preoccupato dalle condizioni del ragazzo, dolorante al fianco sinistro, lo ha chiamato per sincerarsi della situazione. Zaccagni lo ha tranquillizzato sfoggiando poi una grande prestazione a San Siro. L’obiettivo è replicarla sabato contro la Juve.