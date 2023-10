Zaccagni a Sky: «Con Sarri parleremo domani ma ci è mancato questo»

Mattia Zaccagni, esterno della Lazio, ha parlato nell’immediato post-partita della gara contro il Feyenoord: le dichiarazioni

Intervenuto a Sky, Mattia Zaccagni ha parlato così dopo Feyenoord-Lazio:

«C’è mancata un po’ di personalità, non si è riusciti a reggere l’impatto, sono entrati più cattivi e dovremmo metterlo sin da subito al ritorno. In queste partite devi rimanere dentro la partita il più che puoi, nel secondo tempo ci hanni concesso qualcosa, ma era troppo tardi. La prossima bisogna vincerla senza se e senza ma, per riaggrapparsi alla classifica. Confronto? No ancor a no, ne parleremo domani».