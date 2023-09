Zaccagni a LSC: «Contento per gol e vittoria. E col Milan…»

L’attaccante della Lazio Mattia Zaccagni ha commentato entusiasta la vittoria con il Torino, con uno sguardo verso l’impegno con il Milan

A margine della vittoria per 2-0 contro il Torino, la stella della Lazio Mattia Zaccagni è intervenuto a Lazio Style Channel per parlare proprio del successo dell’Olimpico, oltre che del gol da lui realizzato. Tra gli argomenti menzionati, spazio anche per le prestazioni dei suoi compagni Rovella e Provedel.

VITTORIA – «Stasera era importante portare a casa i tre punti, venivamo da un momento particolare. Il mister ci ha chiesto di ritrovare la solidità. Abbiamo parlato tanto tra di noi e con il mister in questi giorni e abbiamo trovato la giusta via».

ROVELLA E PROVEDEL – «Rovella ha fatto una gran partita, Vecino può fare bene sia da mezzala che davanti alla difesa e per noi queste soluzioni sono importanti. Provedel meritava il clean sheet, sta facendo tanto per noi, quindi è giusto così».

GOL E PROSIEGUO – «Sono molto contento di essermi sbloccato, ma la cosa importante era ottenere la vittoria. Il 2-0 ci ha aiutato a dare un colpo all’avversario e a non rischiare nulla nel finale. Adesso dobbiamo continuare così, soprattutto a Milano. Andiamo ad affrontare una squadra di grande valore, ma andremo lì a fare la nostra partita».