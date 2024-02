Matthaus duro su Tuchel: «Non ha funzionato fin dall’inizio. È un allenatore che ha causato troppi disordini». Le parole del tecnico tedesco

Non ha speso grandi parole di apprezzamento Lothar Matthäus nei confronti di Thomas Tuchel del Bayern Monaco (avversario in Champions della Lazio). Queste le sue parole ai microfoni di Sky in merito alla situazione in casa dei bavaresi.

PAROLE– «Non ha funzionato fin dall’inizio, è stato un malinteso. Separarsi è un passo nella giusta direzione. Nessuno era più felice, quindi la separazione a fine stagione è il momento giusto, ma se dovessero arrivare sconfitte anche nelle prossime partite l’addio si potrebbe consumare in anticipo. È un allenatore che ha causato troppi disordini ».