Mattei predica calma: «La Lazio sabato ha una grande chance ma deve ricordarsi assolutamente di questo con i bianconeri»

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, il giornalista Mattei si esprime sulla sfida di sabato sera tra la Juventus di Motta e la Lazio di Baroni, rilasciando queste considerazioni sul match dei bianconeri contro i biancocelesti

PAROLE – Teoricamente per la Lazio sarà una grande opportunità, ma non dobbiamo mai dimenticare che quando si gioca a Torino contro la Juventus la gara può virare da un momento all’altro. Il pareggio non andrebbe bene, ma benissimo, soprattutto calcolando le successive gare che dovrà affrontare la squadra di Baroni

La Juventus è incerottata ma resta sempre la Juventus. Hanno alternative valide che possono compensare delle assenze comunque pesanti. Sarà gara dura ed un eventuale pareggio andrebbe meglio alla Lazio. Non dimentichiamoci che le ambizioni sono diverse. L’assenza di Guendouzi sarebbe grave anche per la personalità del francese. Sta prendendo la Lazio in mano in termini di temperamento. Va anche considerato che Vecino non è al meglio. Per quanto riguarda Marusic, non escludo che avrebbe giocato anche con Lazzari disponibile visto la qualità della fascia sinistra della Juventus