Mattei, le parole del giornalista riguardo la zona Champions

Mattei, il giornalista alla vigilia della gara di questa sera contro l’Udinese rilascia alcune dichiarazioni sulla lotta Champions e non solo

Alla vigilia della gara interna della Lazio contro l’Udinese fondamentale per la lotta Champions, ha parlato ai microfoni di Radiosei Mattei. Il giornalista ha esposto il suo pensiero riguardo alcuni temi tra cui la lotta Champions che riguarda come detto i biancocelesti, esprimendosi cosi

LOTTA CHAMPIONS – Ci sono troppe televisioni che fanno propaganda. Dopo una vittoria contro il Verona ci parlavano di una Juventus da scudetto, guardate poi cosa è successo ieri. I bianconeri non riescono a garantire una costanza di rendimento e Thiago Motta sbaglia molto. Il Bologna gioca bene e ha recuperato tutti i giocatori, un classico quando si affronta la Lazio. Credo che ci giocheremo la Champions League contro queste due squadre. Ieri l’Empoli non ha neanche provato a pareggiare, una squadra che si deve salvare che chiude senza neanche un ammonito

PELLEGRINI-TAVARES – Pellegrini? Per come si ragiona nella Lazio non mi sorprenderebbe se si scoprisse che è un problema di soldi. Tavares ha bisogno di un giocatore alle spalle. In questa situazione la logica non c’è. Se questa sera succede qualcosa a Lazzari o Marusic, Baroni sarebbe costretto ad adattare qualcuno. La Lazio in quella posizione è in emergenza. Gila e Gigot mi sembrano più adatti per la gara contro l’Udinese, con il francese su Lucca e lo spagnolo su Thauvin