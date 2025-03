Mattei, il giornalista difende Baroni a Radiosei: le parole

Mattei, il giornalista rilascia alcune considerazioni sulla Lazio basandosi in particolare su Baroni e andando di conseguenza in difesa del toscano

Intervenuto come di consueto ai microfoni di Radiosei, Mattei ha rilasciato alcune sue considerazioni sulla Lazio basandosi in modo particolare su Baroni al centro di critiche dopo la pesante sconfitta di Bologna di domenica scorsa

PAROLE – Prima di Bologna-Lazio avevamo 51 punti, lo scorso anno con Sarri ne avevamo 40, tutto questo alla ventottesima giornata, Quindi si tratta di un più undici di Baroni. Ma già da quello che si sente si sa già a chi andrà la colpa. Nel 2025 l’Atalanta ha fatto gli stessi punti della Lazio ed il Napoli uno in più. Tutti hanno le colpe ma Baroni non deve essere messo in croce. Sono andati via giocatori di livello, tecnica e spessore vedi i vari Immobile, Luis Alberto e Milinkovic. Ne sono arrivati nuovi e giovani per aprire un nuovo ciclo, non c’era certezza su di loro