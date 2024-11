Mattei ne è certo: «Vi svelo chi riporterei di corsa degli ex Lazio a Formello»

Mattei, il giornalista di Rai Sport esprime il suo parere sulla Lazio lanciando una suggestione curiosa di mercato personale

Ai microfoni di Radiosei ha parlato Stefano Mattei il quale rilascia alcune considerazioni sulla Lazio lanciando una curiosa suggestione di mercato personale. Ecco cos ha detto a riguardo

PAROLE – In questa Lazio riprenderei Milinkovic anche se è irragiungibile, ma la scelta di Anderson è forse più logica. Consiglierei a Rovella di prendere una giallo a Bologna per poi saltare Parma, prima del tour de force di partite successive. A proposito di Rovella, in generale, guardate cosa sta accadendo alla Juventus con gli infortuni di Bremer e Cabal. Ora sono costretti ad andare sul mercato in modo pesante. Questo per dire che la stagione è lunga, servirebbe un innesto in quella zona. Gila? Sbaglia nelle uscite durante il giro palla, se le può permettere quando si recupera palla e si riparte. Ricorda vagamente Bremer in marcatura