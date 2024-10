Mattei: «La Lazio ha subito troppi torti arbitrali, li ho contati! Proporrei questa cosa per il Var»

Stefano Mattei, giornalista della Rai, ha parlato così del momento della Lazio di Baroni e delle situazioni arbitrali che hanno sfavorito i biancocelesti

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, Stefano Mattei ha parlato così del momento della Lazio di Baroni:

PAROLE – «Più che torti certi, sono state fatte dal sottoscritto delle interpretazioni su alcuni episodi dubbi che hanno penalizzato la Lazio dal punto di vista arbitrale. Ne abbiamo contati nove, almeno quattro potevano premiare la squadra di Baroni. Ora, però, è necessario voltare pagina, serve un pronto riscatto sia in Europa che in campionato. Io la penso come Malagò in riferimento al Var a chiamata. Almeno due jolly potrebbero essere applicati. Poi è chiaro che è sempre l’assistente in sala Var che decide dopo aver valutato le immagini. Su due chiamate a partita sono favorevole».