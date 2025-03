Mattei: «Patric? Una notizia che può sorprendere alcuni...»

Le parole di Stefano Mattei sulla Lazio di Baroni e sui movimenti di mercato fatti dalla società in inverno. Ecco cosa ha detto

Le parole di Stefano Mattei a Radiosei.

PAROLE– « La notizia del giorno è ovviamente l’operazione alla quale è stato sottoposto Patric.Una notizia che può sorprendere alcuni, non il sottoscritto che a dicembre già disse che la situazione clinica dello spagnolo, da quanto sapevo, era da intervento chirurgico. La Lazio ha fatto una scelta diversa perché non aveva intenzione di investire sul mercato, limitandosi all’arrivo di Provstgaard. Acquistare costa.»

PROVSTGAARD– «Tra Under 21 e prima squadra c’è un mondo di mezzo, ancor di più se il giocatore arriva dalla Danimarca. Sono vent’anni che è così, quando punti a risparmiare sul mercato a volte vinci la scommessa, altre volte la perdi. Provstgaard non solo non è stato inserito in lista Uefa, ma per caso l’abbiamo visto in campionato? Un conto è prendere giocatori pronti, un altro è prendere scommesse »